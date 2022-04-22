Bakan Kurum: Milletimiz cevabı sandıkta verecek - Son Dakika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefetin, pusuladan anlamayan kaptana benzediğini belirterek, "Her ikisinde de karaya oturma tehlikesi kaçınılmazdır. Milletimiz bunlara hem 2023'te hem de 2024'te, sandıkta o kaçınılmaz cevabı verecektir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, 100. Yıl Parkı'nın temel atma törenine katıldı. Programa Bakan Kurum'un yanı sıra Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Temel atma programında konuşan Kurum, bugüne kadar tüm şehirlere sürekli yeni eserler, hizmetler, yatırımlar kazandırdıklarını, birilerinin de bundan rahatsız olduğunu söyleyerek, " Türkiye'nin yeni yatırımlarla yeni projelerle yeni eserler ve hizmetlerle büyümesini, gelişmesini, bu milletin refah içerisinde yaşamasını yabancıların istememesini elbette anlarız ancak bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin, suyunu içenlerin, tüm imkanlarından istifade edenlerin; bu milletin değerleriyle barışamamasını asla kabullenemeyiz. Bunların milletin değerleriyle mesafeleri var, dertleri var. O yüzden aziz milletimiz bunlara yüz vermiyor, iktidar vermiyor, devlet yönetimini teslim etmiyor. Çünkü bunlarda yönetecek iradeyi, basireti, feraseti görmüyor" dedi.

Bakan Kurum, muhalefetin, pusuladan anlamayan kaptana benzediğini belirterek, "Her ikisinde de karaya oturma tehlikesi kaçınılmazdır. Milletimiz bunlara hem 2023'te hem de 2024'te sandıkta işte o kaçınılmaz cevabı verecektir. Mevlana; 'Aşk, davaya benzer cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı k?z?n?m?zsın' der. Hamdolsun bizim 20 yıldır ülkeye hizmet davamızda en büyük şahidimiz milletimiz olmuştur. Bundan sonra eserlerimizle milletimizin şahitliğine talip olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle seçimlerde Cumhur İttifakı olarak yine yeniden çok büyük bir başarıya imza atacak, liderimizi, başkomutanımızı, cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler, 100. Yıl Parkı'nda fidan dikti.