Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir. Montrö ayrıdır, Kanal İstanbul ayrıdır. Sonuçta biz kendi projemizi yapıyoruz, kendi kararlarımızı da alıp süreci işleteceğiz." - ANKARA