Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında... - Son Dakika

Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında...

6 saat önce

Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir.

Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir. Montrö ayrıdır, Kanal İstanbul ayrıdır. Sonuçta biz kendi projemizi yapıyoruz, kendi kararlarımızı da alıp süreci işleteceğiz." - ANKARA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır
Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi CHP, Kanal İstanbul için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi

Son Dakika Haberleri
23:31 Gaziantep sinagogu 40 yıl sonra hanuka bayramı'nda açıldı - Son Dakika
23:30 Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:30 "Baba Parası" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu - Son Dakika
23:28 Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı - Son Dakika
23:28 Nijer'de askeri konvoya saldırı: 14 ölü - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:28 Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:36:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]