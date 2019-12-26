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Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında...
6 saat önce
Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: "Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir. Montrö ayrıdır, Kanal İstanbul ayrıdır. Sonuçta biz kendi projemizi yapıyoruz, kendi kararlarımızı da alıp süreci işleteceğiz." - ANKARA
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