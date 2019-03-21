Bakan Kurum Müjdeyi Verdi, Kömürcüler Osb Taşınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin yaşattığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Kömürcüler OSB'yi Dilovası'nın dışına taşıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin yaşattığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Kömürcüler OSB'yi Dilovası'nın dışına taşıyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı bir Dilovası'nı sizlere armağan ediyoruz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları başkanları, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Dilovası ilçesinde bulunan Dilovası Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, siyasi parti ve STK temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, Kocaeli'yi de içerisine alan sosyal konut projeleri hakkında bilgiler aktardı. Türkiye'de kentsel dönüşüm projesi ile deprem riskinin azalacağını ifade eden Kurum, Dilovası ilçesinde hava kirliliğine neden olması sebebi ile vatandaşların büyük bir çoğunluğunun şikayetçi olduğu Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin şehir merkezine uzak bir bölgeye taşınacağının müjdesini verdi.



"Türkiye'de 2023 yılına kadar tam 250 bin sosyal konut projelendiriyoruz"



Yaptığı konuşmasında kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2013 yılına kadar 250 bin konutun yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, bu konutların 50 bin tanesinin de Kocaeli'de inşa edileceğini kaydederek, "Biz Toplu Konut İdaresi ile tüm Türkiye'de 2023 yılına kadar tam 250 bin sosyal konut projelendiriyoruz. Bu etapta ilk olarak 2019 yılı içerisinde 50 bin sosyal konutu projelendirdik ve vatandaşlarımızın taleplerine açtık. Şu an itibari ile başvuru sayımız 350 bini açtı. Tüm konutlarımız az katlı, cami merkezli, o medeniyetin bize tarif ettiği yatay şehirleşmeye uygun, Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği şekilde yapıyoruz. Bu 50 bin konut projemizin 800 tanesini de Kocaelimiz'de yapıyoruz. Bunun 300 tanesi Kirazpınar'da, 500'ü de burada Dilovası ilçesinde inşa ediliyor" dedi.



"Kömürcüler OSB'yi Dilovası'nın dışına taşıyoruz"



Dilovası'nın en büyük sorunlarından biri haline gelen Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin taşınacağını müjdesini veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Dilovası'nda yaşayan vatandaşların uzun süredir hava kirliliğine dair yaşadıkları problemler vardı. Bu problemleri tüm detaylarıyla biliyoruz. Bu konuyla ilgili istişarelerimizi uzun zamandır yapıyoruz. Yeni ve geleceğin Dilovası'na dair görüşmelerimiz oldu. Biz sizlerin partisiyiz, milletimizin partisiyiz. Biz milletimiz ne derse onu yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Burada hava kirliliğine sebep olan birçok ünite var. En önemlisi de Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi. Bununla ilgili uzun süredir devam eden çalışmaların sonuna geldik. Şimdi burada sizlerin huzurunuzda sözümüzü veriyoruz. Kömürcüler OSB'yi Dilovası'nın dışına taşıyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı bir Dilovası'nı sizlere armağan ediyoruz" diye konuştu.



"Bugüne kadar 840 bin konut yaptık"



Dilovası'nda yaşayan vatandaşların sahip olduğu sanayi bölgesi sebebi ile yaşam kalitesinin düşmemesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Kurum, "Burada 50 bin vatandaşımız yaşıyor. Burada yaklaşık 12 bin konut var. Bugüne kadar 840 bin konut yaptık. Bu 12 bin konut bizim dişimizin kabuğuna yetmez. Biz inşallah 2019 yılında başlayacağız ve 2023 yılında tertemiz bir Dilovası'nı vatandaşlarımıza armağan edeceğiz. Tabii sanayicimiz bizim göz bebeğimiz. Onlar için de çalışıyoruz. Ama vatandaşımızın sağlığı bizim için en önemli olan şeydir. Onun için onların sağlığını etkileyecek bir tesise burada izin veremeyiz. Firmalarımızı da tatmin edecek bir çalışma yaparak yaşanabilir ve çevreci bir anlayışla Dilovası'nı bir yıldız haline getireceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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