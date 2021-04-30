Bakan Kurum Munzur ve Pülümür vadilerini kesin korunacak alan ilan edeceğiz - Son Dakika

Bakan Kurum Munzur ve Pülümür vadilerini kesin korunacak alan ilan edeceğiz
30.04.2021 21:49
Bakan Kurum Munzur ve Pülümür vadilerini kesin korunacak alan ilan edeceğiz (2)CEMEVİNİ ZİYARET ETTİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yapımına başlanacak millet bahçesi alanında incelemede bulundu.
Bakan Kurum Munzur ve Pülümür vadilerini kesin korunacak alan ilan edeceğiz (2)
CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yapımına başlanacak millet bahçesi alanında incelemede bulundu. Bakan Kurum, kentteki temaslarına Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi ziyaretiyle sürdürdü. Ziyarette Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt, Hz. Ali'nin kılıcının temsili olarak bilenen 'Zülfikar'ı Bakan Kurum'a hediye etti. İncelemeleri kapsamında AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra Elazığ'a hareket etti.
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