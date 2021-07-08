Bakan Kurum: Müsilaj seferberliğinde 1 ayın sonunda güzel gelişmeler yaşadık - Son Dakika

Bakan Kurum: Müsilaj seferberliğinde 1 ayın sonunda güzel gelişmeler yaşadık

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliğinde 1 ayın geride kaldığını ve güzel gelişmeler olduğunu belirterek, "Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi" dedi.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktıklarını belirtti. Kurum, 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler olduğunu belirterek, "Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık. Denetimlerimizin 30'uncu gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi" dedi.

ANKARA,