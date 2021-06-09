BAKAN KURUM MÜSİLAJ TEMİZLİĞİNİ KARADAN VE DENİZDEN TAKİP ETTİ - 2 - Son Dakika

İSTANBUL -(havadan görüntülerle) BAKAN KURUM MÜSİLAJ TEMİZLİĞİNİ KARADAN VE DENİZDEN TAKİP ETTİ

Gülseli KENARLI -Ali AKSOYER - Osman BAKIR - İbrahim MAŞE İstanbul, (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilimsel araştırmalar, bilim insanlarımızca, hocalarımızla yapılıyor. Gerek denizde yaşayan canlıların ne türden etkilendiği, balıklarımızın bu süreçte etkilenip, etkilenmediği, denize girilip, girilmemesi noktasındaki endişelerin hepsini aldığımız numuneler çerçevesinde, gerek TÜBİTAK, gerek üniversitelerimizle birlikte ortak çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili'nden başlatıldı. Törenin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıyıya gelerek temizlik çalışmasını başlattı. Temizlik çalışmaları havadan da görüntülendi. Bakan Kurum kıyıdan ve denizden çalışmaları inceledi.

Tören sonrasında ilk olarak kıyıdaki deniz üzerinde biriken ve dubalarla bir noktada toplanan müsilaj temizlenerek, sıvı geçirmez tanklara dolduruldu.

Bakan Murat Kurum, temizlik çalışması sırasında kısa bir açıklama yaparak, Bilimsel araştırmalar, bilim insanlarımızca, hocalarımızla yapılıyor. Gerek denizde yaşayan canlıların ne türden etkilendiği, balıklarımızın bu süreçte etkilenip, etkilenmediği, denize girilip girilmemesi noktasındaki endişelerin hepsini aldığımız numuneler çerçevesinde, gerek TÜBİTAK, gerek üniversitelerimizle birlikte ortak çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Her ilde valiliklerimiz, il sağlık müdürlüklerimizle birlikte numuneler alacaklar. Bugün İstanbul'umuzda da bu süreç başlatıldı. İnşallah bunlarda vatandaşlarımıza açıklanacak. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hem sağlığını ilgilendiren hem buradaki canlılarımızı ilgilendiren bu sorunla hep birlikte mücadeleyi vereceğiz dedi.

MARMARA'MIZI ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEK TÜM EYLEMLERİ YAPMIŞ OLACAĞIZ

Daha sonra Bakan Kurum, Yerlikaya ve İmamoğlu tekneye binerek müsilaj temizleme çalışmalarını izlemek için denize açıldı. Bakan Kurum, denizdeki ekiplere de temizlik çalışmasına başlamaları için telsizden anons yaptı.

Teknede de bir açıklama yapan Bakan Kurum, Marmara'yı ilgilendiren, 7 şehrimizi kapsayan 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir sorunla karşı karşıyayız. Çıktığı andan itibaren hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın takibi talimatlarıyla yapılması gereken tüm çalışmaları inanın fikir birliği içerisinde, ortak akılla yürütmeye çalışıyoruz. İçinde sanatçılarımız da var, vatandaşlarımız da var, bilim insanlarımız da var, belediyelerimiz, valilerimiz ve bu bize emanet bırakılmış doğayı koruyabilmek, denizlerimizi koruyabilmek adına da hep birlikte hareket etmek durumundayız. Denizden aldığımız numuneler çerçevesinde eylem planlarını belirledik. Biliyorsunuz 22 eylem planımız var. bunlardan bir tanesi de deniz yüzeyindeki ve kıyıya vurmuş müsilajların toplanması. Bu sayede hem görüntü, hem koku, hem de denizin dibinde yaşayan canlıların nefes almasını sağlayacağız. Bugün de 7 ilimizde eş zamanlı olarak teknelerimizin yine Bakanlığımızın yetkilendirdiği kuruluşlarca getirilen tekneler ve botlarla belediyelerimizdeki, Kıyı Emniyetimizdeki tüm araç ve gereçlerle 15 farklı noktada, tüm Marmara'da bin tane arkadaşımızın karada ve denizde destek verdiği çalışmayı eş zamanlı başlatmış olduk. Amacımız çok kısa süre içerisinde kıyıdaki ve deniz yüzeyindeki müsilajın temizlemek için 7 gün 24 saat çalışmak. Bu sayede gördüğümüz bu manzaralara son vermek istiyoruz. Valilikler koordinasyonunda da inşallah bu süreci yöneteceğiz. Akabinde de stratejik eylem planı çerçevesinde de atılacak adımlarımızı 3 yıl içerisinde atmak suretiyle Marmara'mızı eski haline dönüştürecek tüm eylemleri yapmış olacağız. Biz de Bakanlık olarak bu konunun takipçisi ve destekçisi olacağız. Gerek teknik, gerek maddi destek Sayın Cumhurbaşkanımız vereceğini ifade ettiler. Bizde tüm ekibimizle birlikte inanın bu problemin çıktığı andan itibaren gece gündüz çalışıyoruz. Akademisyenlerimizin görüşünü alıyoruz ve o doğrultuda da çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Marmara hepimizin diyorum. İnşallah el birliği içerisinde Marmara'mızı el birliği içinde kurtarıp eski günlerine getireceğiz diye konuştu.

MARMARA DENİZİ İÇİN BİLİM KURULU

Bakan Kurum, kurulacak olan bilim kurulu konusunda ise, Bir koordinasyon kurulumuz var. Bakanlığımız bünyesinde bu koordinasyon kurulu içerisinde, valiliklerimiz, belediyelerimiz, Bakanlığımızın ekipleri, ilgili bakanlıklarımız, bilim adamlarımız, yine sivil toplum örgütlerimiz olacak. Bunun dışında da Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde de bilim ve teknik kurulu oluşturacağız. Burada üniversitelerimizden hocalarımız olacaklar. Yine TÜBİTAK MAM bu konuda kıymetli araştırmalar yapıyorlar. Yine ODTÜ ile biz zaten deniz yüzeyinde fiilen aylardır süren bir çalışmamız var. Onları bu bölgeye yönlendirdik ve bu bölgeden numuneler aldılar, deneyler yapıyorlar. Tüm bu çerçevede herkesin içinde olduğu bir süreci de yürüteceğiz dedi.

Bakan Kurum'un açıklamasın ardından, Marmara Denizi'nde yüzeyde bulunan müsilajın temizlik çalışması başladı. Ekipler, deniz yüzeyindeki müsilajı teknede bulunan su geçirmez depolara doldurdu.