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Bakan Kurum: "Müsilajın sebebi deniz suyu sıcaklığının artması" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Müsilajın sebebi deniz suyu sıcaklığının artması"

04.06.2021 00:57
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaja ilişkin, "Müsilajın sebebi deniz suyu sıcaklığının artması. Denizde meydana gelen kimlik ve iklim değişikliğinin etkileri ile birlikte su seviyesinin azalması, sudaki hareketliliğin azalması ana neden olarak gözüküyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaja ilişkin, "Müsilajın sebebi deniz suyu sıcaklığının artması. Denizde meydana gelen kimlik ve iklim değişikliğinin etkileri ile birlikte su seviyesinin azalması, sudaki hareketliliğin azalması ana neden olarak gözüküyor. Bilim adamlarımız da bu noktada aynı fikir içerisindeler" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile birlikte Konya Sanayi Odası'nda Avrupa Yeşil Mutabakatı Webinarı programına katıldı. Burada konuşan Bakan Murat Kurum, iklim değişikliğinin etkilerini en az da indirmek amacıyla Cumhurbaşkanının liderliğinde son 20 yılda çok önemli çevre yatırımları yaptıklarını söyledi. Yaptıkları yatırımlara değinen Bakan Kurum, "Gerek atık su arıtma tesislerimizin sayısının artırılması gerek istediğimizi düzenli depolama tesislerimizi vatandaşlarımızın tamamına hizmet verecek şekliyle sayısının artırılması, yeşil alan miktarımız artıracak millet bahçeleri projelerin yapılması, korunan alanlarımızın sayısının artırılması, yutak alanlarımız noktasında bu çalışmalarımızı iklim değişikliği ile ilgili eylem planları çerçevesinde yapıyor, ülkemizde ekolojik koridorlar oluşturuyor ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız adına çok önemli çevre ve dua yatırımlar yapıyoruz, bu konuda şanslıyız. Çevreci bir liderimiz var; Cumhurbaşkanımız. Emine Erdoğan hanımefendi de tüm çevre projelerine destek olmak suretiyle her zaman bizlere her zaman destek oldu. Biz de yerel yönetimlerimizle birlikte bisiklet yolları, yürüyüş yolları, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın kullanılmasının artırılması olsun, tarım alanlarımıza ilişkin yapılan projeler olsun birçok projeye birlikte yürütüyoruz. Bu noktada ben büyükelçimize de teşekkür ediyorum" dedi.

"Konya sanayimiz son altı ayda ihracatı yüzde 50 artmış durumda"

Tüm ülkede Avrupa birliği olarak Konya adına projeler yürüttüklerini anlatan Bakan Kurum, "Sadece Konya'mızda 55 milyon euroluk bir yatırımla birlikte yürütüyoruz. Atık su arıtma tesisleri ile kanalizasyon alt yapı, içme suyu tesisleri ile çok önemli yatırımlar yaparak vatandaşlarımıza sunmaya gayret gösteriyoruz. Büyükelçimizin programına ilişkin desteklerinin artırılacağı sözünü aldık. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. Amacımız tüm dünyayı ilgilendiren çevre meselesi ile ilgili her türlü adım atmaktır. Başkanımızın liderliğinde belki Paris anlaşmasına taraf olmadık ama taraf olan birçok ülkeden dahi çok daha fazla çevre yatırımı yapan bir ülke olarak dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olarak bu yatırımlarımız yapıyoruz. Bir taraftan gelişiyoruz, Konya sanayimiz son altı ayda ihracatı yüzde 50 artmış durumda. Bir taraftan üretiyor bir taraftan istihdam sağlıyor, bir taraftan da çevremize doğamızda kurtaracak yatırımlarımız yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla Konya'mızı daha yeşil daha yeşil bir yaşanabilir şehir haline getirecek ve tüm Türkiye'de bu yatırımlarımız yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Acil bir eylem planı hazırlıyoruz"

Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaja ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, "Müsilajla alakalı şu an bilim adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, bakanlığımız, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ve bakan yardımcımızla birlikte Marmara Belediyeler Birliği ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Tüm Marmara belediyelerinin dahil olduğu ortak akılla şu an Marmara'da meydana gelen müsilaja ilişkin hem kısa vadede hem de uzun vadede alınacak tedbirlerin için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu hafta biliyorsunuz çevre haftası. 5 Haziran Çevre günü. Bu noktada inşallah 5 Haziran'da cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile ülkemizin yedi bölgesinde çok önemli çevre yatırımlarını İstanbul'da milletimiz ile paylaşacağız. Pazar günü de bu sürece ilişkin çalışma neticesinde yapacağımız çalışmaları milletimizde paylaşıyor olacağız. Hem acil önlemlerimiz olacak. Hem de uzun vadede yapılması gerekenleri yapacağız. Gerçekten bu noktada akılla çıkaracağımız, belediyelerimizin sorumluluklarını yerine getirmesini ilişkin Cumhurbaşkanı destekleriyle üstesinden geleceğiz. Acil bir eylem planı hazırlıyoruz. Bu noktada bakıldığında müsilajın sebebi deniz suyu sıcaklığının artması. Denizde meydana gelen kimlik ve iklim değişikliğinin etkileri ile birlikte su seviyesinin azalması, sudaki hareketliliğin azalması ana neden olarak gözüküyor. Bilim adamlarımız da bu noktada aynı fikir içerisindeler. Burada önemli olan kirliliğe sebebiyet veren gerek sanayi tesisi gerek atık su arıtma tesisleri kalitesinin artırılması, gerekse geleceğe dönük arıtma tesislerinin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik adımlarımız olacak. Bizzat takipsiz. Biz de bakanlık olarak her türlü desteği vereceğimiz süreci yürütüp Pazar günü de milletimizle paylaşıyor olacağız" şeklinde konuştu. - KONYA

Marmara Denizi, Murat Kurum, Marmara, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Müsilajın sebebi deniz suyu sıcaklığının artması' - Son Dakika


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