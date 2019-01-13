Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni Gezdi - İstanbul

Bakan Kurum, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni Gezdi - İstanbul

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakan Kurum'un Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyareti İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Nakkaştepe millet bahçesini ziyaret ederek incelemerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Kurum'un Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyareti İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Nakkaştepe millet bahçesini ziyaret ederek incelemerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:46 Kaynak: AA

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