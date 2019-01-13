Bakan Kurum, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni Gezdi - İstanbul
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakan Kurum'un Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyareti İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Nakkaştepe millet bahçesini ziyaret ederek incelemerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakan Kurum'un Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyareti İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Nakkaştepe millet bahçesini ziyaret ederek incelemerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:46 Kaynak: AA
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