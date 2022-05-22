Bakan Kurum, Niğde'deki kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Kurum, Niğde'deki kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti

22.05.2022 21:09
Bakan Kurum, Niğde'deki kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencileri Konya'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencileri Konya'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Kurum, kazada hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 2. sınıf öğrencisi İlayda Karakoca'nın cenaze töreninin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne geldi.

Yaralı öğrencilerle görüşen Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Konya'da tedavisi tamamlanan öğrencilerden 11'inin taburcu edildiği, 7'sinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza

Adana'dan Konya'ya giden H.A. yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana- Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

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Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Bakanlar Soylu ve Kurum, Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesine katıldı Bakanlar Soylu ve Kurum, Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesine katıldı
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Adana, Niğde, Konya, Güncel, Son Dakika

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