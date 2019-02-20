Bakan Kurum, Nohut Tohumu ve Bez Torba Dağıtımı Törenine Katıldı
42 dakika önce
Bakan Kurum, nohut tohumu ve bez torba dağıtımı törenine katıldıGAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, nohut tohumu ve bez torba dağıtımı törenine katıldı.
Bakan Kurum, nohut tohumu ve bez torba dağıtımı törenine katıldı
GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, nohut tohumu ve bez torba dağıtımı törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:11 Kaynak: İHA
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