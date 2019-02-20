Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Nohut Tohumu ve Bez Torba Dağıtımı Törenine Katıldı

Bakan Kurum, Nohut Tohumu ve Bez Torba Dağıtımı Törenine Katıldı

42 dakika önce

Bakan Kurum, nohut tohumu ve bez torba dağıtımı törenine katıldıGAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, nohut tohumu ve bez torba dağıtımı törenine katıldı.

Bakan Kurum, nohut tohumu ve bez torba dağıtımı törenine katıldı

GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, nohut tohumu ve bez torba dağıtımı törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:11 Kaynak: İHA

Murat Kurum, Genel
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