Bakan Kurum: "Osmangazi Meydanı 2022 sonunda tamamlanacak" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Osmangazi Meydanı 2022 sonunda tamamlanacak"

21.05.2021 17:37

- Bakan Kurum: "Osmangazi Meydanı 2022 sonunda tamamlanacak" Osmangazi Meydanı'na Bakan Kurum'dan tam not Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Osmangazi Meydanı inşaatını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret etti.

- Bakan Kurum: "Osmangazi Meydanı 2022 sonunda tamamlanacak"

Osmangazi Meydanı'na Bakan Kurum'dan tam not

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Osmangazi Meydanı inşaatını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret etti. Kurum, meydanın 2022 yılının sonunda tamamlanacağını açıkladı.

Osmangazi Belediyesi'nin en büyük projelerinden olan Osmangazi Meydanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bursa'da bir dizi açılışının ardından Osmangazi Meydanı'na gelerek incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında kısa bir açıklama yapan Kurum, "17 bin metrekare meydanımız olacak. Osmangazi ilçemizi bölen ulaşım aksı üzerinden de bir yaya köprüsü ile alt taraftaki mahallemizde yukardaki mahallemiz ile şehri birleştirmiş olacak. Bu kapsamda proje çok önemli. 2022 yılının sonunda tamamlanacak ve Bursa'mıza hizmet edecek. Hem silueti ile hiçbir şekilde ticareti bir kaygı gözetmeksizin tamamen sosyal olarak şehrin ihtiyaçlarını giderecek projemizi Osmangazi Belediyemiz yürütüyor. Az önce proje ile birlikte değerlendirdik. Yol açısından yapılması gerekenler için Başkanımız adımlar atacak. Yola güzel bir şekilde bağlantısıyla havuzlarıyla, yeşil alanlarıyla, hem altında hem de üstünde bir meydan olacak. Bu meydanları birbirine bağlayan ulaşım güzergahları, üstünde de vatandaşlarımızın dinlendiği alanları ile kompleks bir proje olarak hayata geçireceğiz. Tüm Bursa ve Osmangazi'mize hayırlı olsun. Emeği geçen baştan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bakan Kurum'a günün anısına bir plaket takdim etti.

Bakan Kurum: Osmangazi Meydanı 2022 sonunda tamamlanacak
Bakan Kurum: Osmangazi Meydanı 2022 sonunda tamamlanacak
Bakan Kurum: Osmangazi Meydanı 2022 sonunda tamamlanacak
Bakan Kurum: Osmangazi Meydanı 2022 sonunda tamamlanacak

Osmangazi Belediyesi, Murat Kurum, Osmangazi, Bursa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Kurum: 'Osmangazi Meydanı 2022 sonunda tamamlanacak' - Son Dakika


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