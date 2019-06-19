Bakan Kurum, Pendik'te
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- Genel görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik'te mimar, mühendis ve müteahhitlerin bulunduğu sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:23 Kaynak: AA
- Genel görüntüler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik
'te mimar, mühendis ve müteahhitlerin bulunduğu sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
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