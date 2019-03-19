Bakan Kurum, Peribacaları Çevresinde 100'ün Üzerinde Kaçak Yapıyı Yıktıklarını, Kalan 195 Kaçak...
47 dakika önce
Bakan Kurum, peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapıyı yıktıklarını, kalan 195 kaçak yapının etaplar halinde yıkılacağını açıkladı.
Bakan Kurum, peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapıyı yıktıklarını, kalan 195 kaçak yapının etaplar halinde yıkılacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:36 Kaynak: AA
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