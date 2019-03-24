Bakan Kurum: Petrokimya Endüstri Bölgesi Cari Açığın Azaltılmasına 2 Milyar Dolar Sağlayacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'nın Ceyhan ilçesinde inşa edilecek Petrokimya Endüstri Bölgesi ve Polipropilen Üretim Tesisi ile ilgili yaptığı konuşmada, "Bu dev tesis 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak ve bu şu demek; yerli üretim yapılacak.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'nın Ceyhan ilçesinde inşa edilecek Petrokimya Endüstri Bölgesi ve Polipropilen Üretim Tesisi ile ilgili yaptığı konuşmada, "Bu dev tesis 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak ve bu şu demek; yerli üretim yapılacak. Ülkemizin ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığı önemli ölçüde azalacak. İlk tesisle birlikte Türkiye'mizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4- 5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da otelde düzenlenen 'Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi ve Polipropilen Üretim Tesisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. İlk etabı gerçekleştirilecek projenin sadece inşaat halinde bile 40 bin kişiye istihdam imkanı sunduğunu vurgulayan Bakan Kurum, tesisler hizmete girince 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti. Projeye ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planı çalışmalarını tamamladığını anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:



"Yer tahsislerini hızlı şekilde yaptık. Bundan sonra tüm yatırımcıları en iyi karşılamak suretiyle çalışmalar devam edecek. Fabrika açacak yatırımcıların önünü açmak ve bu yatırımların doğru alanda yapılabilmesi için hazırlığımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte Adana'mız aynı Kocaeli gibi, Marmara gibi bu bölgede hem liman hem üretim hem istihdam alanında çok önemli katkılar sağlayacak. Yerli üretimi destekleyecek projelerle ülkemizi her alanda lider duruma getirmek için gayretlerimizi gösteriyoruz. Bu dev tesis 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak ve bu şu demek; yerli üretim yapılacak. Ülkemizin ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığı önemli ölçüde azalacak. İlk tesisle birlikte Türkiye'mizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4- 5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak."



'45 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'



Bakan Murat Kurum daha sonra Adana Valiliği'ni ziyaret ederek burada düzenlenen İl İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, "Adana'mızın tarımına, turizmine, sanayisine, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine ilişkin birçok projeyi istişare ettik ve bu neticede belli kararlar aldık. Bugüne kadar AK Parti iktidarları döneminde Adana'mıza 45 milyar liralık yatırım yaptık, Bakanlık olarak da 8,5 milyar liralık yatırımlarımız var" dedi.



ADANA DEMİRSPOR VE ADANASPOR'A MÜJDELER



Adana Demirspor tesislerinin kiralanması için Adana Valiliği'ne alt kiracılık hakkı tanıyacaklarını dile getiren Bakan Kural, tesisin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce Valiliğe kiralanacağını ve bu şekilde Adana Demirspor'a tahsis edileceğini söyledi. Bakan Kurum, Adanaspor'a da antrenman sahası tahsis edilmesi için süreci başlattıklarını kaydetti.



Kente yapacakları yatırımlardan bahseden Bakan Kurum, Adana'da 33 bin kişi kapasiteli stadın tamamlanmasında son aşamaya gelindiğini, Adana 5 Ocak Stadyumu'nun yerine ise 50 bin metrekarelik millet bahçesi kuracaklarını kaydetti. Kurum, Ceyhan Nehri kıyısının da bir bölümün ıslah edilerek kente başka bir millet bahçesi kazandırılacağını anlattı. Kurum, kent merkezinde bulunan tekstil, mobilya, ayakkabı, toptan gıda, kereste merkezlerinin Göztepe, Sarıçam ve Buruk mahallelerinde kurulacak 8 bin dönüm alana taşınacağını anlattı. Bakan Kurum, ayrıca, Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki vatandaşların tapu problemlerinin de en kısa zamanda çözüleceğini söyledi. Seyhan Baraj Gölü etrafında 1,5 bin ölçekli nazım imar planını sonuçlandırdıklarını bildiren Bakan Kurum, 120 bin kişinin sorununun çözüleceğini belirtti.



Kurum, Turgut Özal Bulvarı'ndaki mikro tünel projesiyle içme suyu borularının değiştiğini, yağmur suyu probleminin de çözüleceğini söyledi. Aladağ'daki öğrenci yurdunda çıkan yangının ardından 300 kişi kapasiteli yeni yurdun inşa edildiğini ve tesliminin yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, Adana'da 2 bin 275 konut kapasiteli sosyal konut projesine başladıklarını, Sarıçam ve Tufanbeyli ilçelerinde vatandaşların 475 TL'den başlayan, 240 aya varan vadeyle ev sahibi olacaklarını ifade etti. Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bilgiler de aktaran Bakan Kurum, Seyhan ilçesinde Gülbahçesi, Hürriyet, Barbaros, Yenibey, Dağlıoğlu ve Ova mahallelerinde projelerin başlatıldığını, Çukurova ilçesinde Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ve Göl Mahallesi'ndeki, Yüreğir ilçesinde Sinanpaşa Mahallesi'ndeki projede problemlerin de çözülmesi için katkı sağlayacaklarını belirtti.



- Adana

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