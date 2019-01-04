Bakan Kurum Plastik Poşet Kullanımı 4 Günde Yüzde 50 Azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ücretli plastik poşet uygulamasıyla 4 günde, kullanımda yüzde 50 azalma olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ücretli plastik poşet uygulamasıyla 4 günde, kullanımda yüzde 50 azalma olduğunu söyledi. Bakan Kurum, buradan elde edilecek gelirin, atıkların geri toplanmasında kullanılacağını kaydederek, "Derdimiz para kazanmak değil, çevreye olan tahribatı en aza indirmek" dedi.



Ankara Sanayi Odası'nda, 'Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakan Kurum, plastik poşetin 4 gündür parayla satıldığını hatırlatarak, "4 gündür bu uygulamaya var ve görüyoruz ki plastik poşet kullanımı, yüzde 50 azalmış durumda. 2019'dan önce yıllık 30- 35 milyar adet plastik poşet tüketiyorduk. Hedefimiz, kişi başı 440 olan plastik poşet kullanımını yakın zamanda yüzde 90 azaltarak, 2025 yılında inşallah 40 adede düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



'PLASTİK POŞETLERİN DOĞADA ÇÖZÜNME SÜRESİ 800 YIL'



Plastik poşetlerin geri toplanma oranının, yüzde 1 olduğunu kaydeden Kurum, "Geri toplanımı, üretilme maliyeti, normal maliyetinden 100 katı fazla. Hiçbir üreticimizin yeniden üretmek işine gelmiyor. Toplanması noktasında sorunlar yaşıyoruz. Plastik poşetlerin doğada 800, denizde 400 yıla varan bir çözünme süresi var; kaybolma süresi var. İstatistiklere baktığınızda, 2030'a kadar denizlerde yaşayan balık sayısından daha fazla çözünmüş plastik poşet, plastik ürün olacağı öngörüsü var. Bu kampanya gerçekten önemli" dedi.



'DERDİMİZ PARA KAZANMAK DEĞİL'



Plastik poşetlerin parayla satılmasında amacın gelir elde etmek olmadığını kaydeden Bakan Kurum, "Plastik poşetlerden 25 kuruş alıyoruz. 10 kuruşu üretim maliyeti. 15 kuruşunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu atıkların geri toplanması, çevreye ve doğaya olan hizmetlerin aktarılması amacında bir kaynak olarak kullanacak. Dolayısıyla bu atıkların toplanması suretiyle bu kaynak kullanılmış olacak. Buradan bir gelirimiz söz konusu değil. Derdimiz para kazanmak değil çevreye olan tahribatı en aza indirmek. Bu sayede gelecek nesillerimize temiz bir dünya, çevre bırakmak" diye konuştu.



'VİDEOLARI GÜLÜMSEYEREK İZLİYORUZ'



Sosyal medyada plastik poşetlerin parayla satılmasıyla ilgili hazırlanan videoları izlediğini belirten Kurum, "Bunun başlamasıyla birlikte sosyal medyamızda güzel videolar, gösterimler oluyor. Gülümseyerek izliyoruz. Yanlışlarımız varsa onlara ilişkin düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz. Milletimizin pratik zekasını burada görmüş oluyoruz. El arabasıyla markete gidenler gibi. Dün bir tane gördüm diyor ki 'Az kullandım, hasarsız, sahibinden 20 kuruşa'. Bu hassasiyetlerinden ötürü tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



'ACİLEN ESKİ PAZAR FİLELERİNE DÖNMEMİZ GEREK'



Kürsüden elindeki file torbayı gösteren Bakan Kurum, "Acilen bu eski pazar çantalarımıza, filelerimize dönmemiz gerekiyor. Hem sanayici hem üreticilerimize promosyon yapılması noktasında teşvik ediyoruz. Marketlerimizde belli noktalarda promosyon uygulaması yaptılar. Bunları hanımlarımız çantasında taşıyacak şekilde de örnek uygulamalarını yapacağız. Böyle geri dönüşümden elde edilmiş; doğa, deniz, canlılarının güvenli olduğu poşetlerin tek kullanımlık değil bunlar. Bunları kullanarak daha temiz Türkiye ve dünya için tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya davet ediyorum" diye konuştu.



'REKLAM' AÇIKLAMASI: USUL VE ESASLARI YAYIMLAYACAĞIZ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, toplantı sonrası gazetecilere file torba hediye etti. Basın mensuplarının, parayla alınan plastik poşetlerin üzerinde reklam olmaması yönündeki taleple ilgili sorusu üzerine Kurum, şunları söyledi:



"Üzerindeki reklam konusuna baktığımızda vatandaş eleştiriyor. Üreticilerimizden o noktada doğanın korunmasına ilişkin ifadelerin yer aldığı bir düzenlemeyi usul ve esasları yayımlayarak yapacağız; ama buralara takılmamak lazım."



BAKAN VARANK: ARTIK YEDİĞİMİZ ÜRÜNLERİN İÇİNDE BİLE PLASTİK VAR



Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında, plastiğin zararlarına dikkat çekerek, "Şunun farkında olmamız lazım. Artık yediğimiz ürünlerin içinde plastik var. Nasıl bir zarar oluşturduğu bilimsel olarak tanımlanamamış durumda. Gelecek nesillerimizi düşünüyorsak çocuklarımızın yaşayacağı dünya bırakmak istiyorsak bu konuda duyarlılığı en üst seviyede göstermemiz lazım" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Bakan Kurum'un konuşması



-Bakan Varank'ın konuşması



-File dağıtılması



-Soru-cevap



Haber: Nursima ÖZONUR- Kamera: Muhammet BAYRAM/ ANKARA,

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