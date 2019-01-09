Bakan Kurum: "(Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi) Poşetlerin Bir Yüzeyinde Çevreci Slogan ve...
9 dakika önce
Bakan Kurum: "(Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi) Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik"
Bakan Kurum: "(Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi) Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik"
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:53 Kaynak: AA
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Son Dakika! Ücretli Poşetlerde Yeni Uygulama! Zorunlu Hale Getirildi
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