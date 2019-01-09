Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "(Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi) Poşetlerin Bir Yüzeyinde Çevreci Slogan ve...

Bakan Kurum: "(Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi) Poşetlerin Bir Yüzeyinde Çevreci Slogan ve...

9 dakika önce

Bakan Kurum: "(Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi) Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik"

Bakan Kurum:
Bakan Kurum: "(Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi) Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:53 Kaynak: AA

Plastik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız Son Dakika! Ücretli Poşetlerde Yeni Uygulama! Zorunlu Hale Getirildi

İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı İYİ Parti ile CHP Arasındaki Yerel Seçim İttifakında 2 İldeki Kriz Aşılamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:02:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "(Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi) Poşetlerin Bir Yüzeyinde Çevreci Slogan ve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]