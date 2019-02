Bakan Kurum: "Poşet uygulamasının ardından 2020 yılında da depozito uygulamasına başlayacağız""Poşet kullanımı ilk ayda yüzde 65 düştü""Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek"KAYSERİ - Bir dizi ziyaret için Kayseri 'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , 1 Ocak tarihinden bu yana, poşet kullanımında yüzde 65 oranında düşüş kaydedildiğini söyledi. Kurum, 2020 yılında da depozito toplama uygulamasının başlatılacağını ifade etti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Murat Kurum, Kayseri'de yapılacak olan çalışmalara dair bilgi verdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı."2020 yılında da depozito toplama uygulaması başlatılacak"Paralı poşet uygulamasında ilk ayda poşet kullanımında yüzde 65'lik bir azalma görüldüğünü belirten Kurum, "1 Ocak itibariyle ücretli poşet uygulamasına başladık. Poşetin ne toprak ne suyla yarenliği yok. Biz, gelecek nesillerimize güzel şehirler bırakmak zorunda olduğumuzu söylüyoruz. Bu proje de bunun bir parçası. İlk aylık ortalamalarda yüzde 60-65 oranında azalma gördük. Hedefimiz bunu yüzde 40'a kadar düşürmek. Poşet uygulamasının ardından 2020 yılında da depozito uygulamasına başlayacağız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz proje kapsamında tüm Türkiye ' de yaşanacak şehirler bırakacağız" dedi.12 ülkede tapu temsilcilikleriTapu Genel Müdürlüğü ile 12 ülkede temsilcilikler açılacağını da kaydeden Kurum, "Müteahhitlik anlamında tüm dünyada Çin 'den sonra ikinciyiz. Hem müteahhitlik hem de inşaat sektörümüz Türkiye'de önemli. Tapu Genel Müdürlüğümüzle başta 12 ülkede temsilcilikler açacağız. Orada yaşayan vatandaşlarımızın ve ülkemizden konut almak isteyenlerin işleri daha da kolaylaşacak" diye konuştu.Her yıl 300 bin konut yenilenecekKentsel dönüşüm çalışmalarını tarihi kent meydanlarının yenilenmesi ve deprem riski yaşanan alanlardaki dönüşümü sağlamak üzere ikiye ayırdıklarını dile getiren Kurum, Bakanlık olarak hedeflerinin her yıl 300 bin konutu dönüştürmek olduğunu söyledi. Bunun 30 bininin Bakanlık ve TOKİ aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydeden Kurum, kalan kısmının da 20 yıllık bir plan çerçevesinde özel şirket işbirliğiyle sonlandırılacağını sözlerine ekledi."11 maddelik seçim manifestosunun 8'i çevre ve şehircilikle ilgili" Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın beyan ettiği 11 maddelik seçim manifestosunun 8'inin çevre ve şehircilikle ilgili olduğunun altını çizen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu manada ilçe belediyelerimizden başlamak üzere büyükşehirlerimizle projeleri geliştireceğiz. Yeşil alan ortalamamıza baktığımızda dünyanın gelişmiş ülkelerinden daha az. Yakın zamanda sosyal donatılar, millet bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracağız. Bu anlamda aldığımız bayrağı belediye başkanlarımızla birlikte daha yukarıya çıkarmak amacıyla belediye başkanlarımızla birlikte çalışacağız." Sur Projesi 2023 yılına kadar tamamlanacakKurum, Kayseri'de yapılacak çalışmalara dair ise şu bilgileri verdi:"Bugün bilimin, ilimin ve sanayinin merkezi Kayseri'deyiz. Ülkemize uzun süre hizmet veren devlet adamlarımızın, bakanlarımızın memleketindeyiz. Kayseri, sırtını Toroslar 'a dayayan ve bu milletin de her zaman sırtını yasladığı kadim şehirlerden biridir. Biz, Kayseri'de Bakanlık olarak 7 milyar TL tutarında yatırım yaptık, devam eden yatırımlarımız ise 420 milyon tutarındadır. Kayseri meydanında Valilik binasının hemen yan tarafında yer alan 280 bin metrekarelik bir alanı kaplayan sur içinde bir düzenleme çalışması yapıyoruz. Burası, Osmanlı ile başlayıp Selçuklu ile devam eden medeniyetin bize bıraktığı eserlerin yanında yer alan çok önemli bir bölgemiz. Kayserimizin geçmişine baktığımızda ticaretin, sanatın, kültürün geliştiği bir alan. Biz de bu bölgemizde kentsel yenileme alanı ilan etmek suretiyle iki-üç tane rezerve alan ilan ettik. Bu projeyi etaplayarak 2023 yılına kadar Kilise'ye uzanan aksta gerçekleşmiş olacağız. Ayrıca Camiikebir etrafında da bir yenileme projesi yapacağız. Diğer bir projemiz Tavukçu Mahallesi'nde. Kayseri Mahallesi olarak buranın ilk etabını yaptık, şimdi ikinci etabını yapacağız. Burada dükkanlarımızın ve ofislerimizin olduğu bir yürüme aksı üzerinde projeyi gerçekleştireceğiz. Burası TOKİ ve Büyükşehir ortaklığı ile gerçekleştirilecek."Kayseri Millet Bahçesinin yapımına bu yıl başlanacak"Hedefimiz her ilimize bir millet bahçesi yapabilmek. Bu bağlamda 2023 yılı eylem planı çerçevesinde kişi başı yeşil alan alanını 15 metrekareye çıkarma isteğimiz var. Hava İkmal olarak bilinen 1 milyon 200 metrekarelik bir alanı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız yapıp 2019 yılında halkımızın hizmetine sunmuş olacak. Aynen Minyatürk'te olduğu gibi bir gezi alanı, Hava İkmal Müzesinin bir parçası, millet kıraathanesi, gezinti alanlarının olduğu bir projeyi kazandırmış olacağız."Kayseri'ye 500 konutluk sosyal konut uygulaması"Oruçreis, Sancaktepe Boztepe ; Yeşil Mahallesinde ilk etapta TOKİ ile 500 konutluk rezerve alanı üreteceğiz. Bu alanda az katlı, özümüzü, kültürümüzü yansıtan bir projeyi bu alanda yürüteceğiz. Argıncık Mahallemiz 3 milyon metrekarelik bir alanda riskli binaların bulunduğu bir alan. Bu alanda kentsel dönüşüme başlıyoruz. 2019 yılında başlamak üzere vatandaşlarımıza sunacağız ve 2023 yılında bitireceğiz. Yunus Emre Mahallemizde Kocasinan Belediyemiz kentsel dönüşüm projesini başlattı. Burası 1 milyon 250 bin metrekarelik bir alan. Belediyemiz başladığı etapları bitirdikten sonra bu alanda TOKİ az katlı bir örnek proje yapacak. Ayrıca tüm ülkemizde sosyal konut uygulamamız var. Sanayide çalışan, emekli, alt gelir grubumuza verilmek üzere 500 konutu Kayseri'de de kura sistemiyle vatandaşlarımıza sunacağız.