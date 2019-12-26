Bakan Kurum: "Proje İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Proje İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir' - Son Dakika

Bakan Kurum: "Proje İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir"

6 saat önce

Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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Bakan Kurum: Proje İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir

Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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