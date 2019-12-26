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Bakan Kurum: "Proje İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir"
6 saat önce
Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:36 Kaynak: AA
Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.
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