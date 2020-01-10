Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti
6 saat önce
Resmi temasları kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, restorasyon çalışmaları TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:38 Kaynak: AA
Resmi temasları kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, restorasyon çalışmaları TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti.
Son Dakika Trabzonspor, Partizan Tiran'ı 1-0 mağlup etti Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti