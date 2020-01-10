Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Resmi temasları kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, restorasyon çalışmaları TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti.

Resmi temasları kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, restorasyon çalışmaları TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti.

Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti

Murat Kurum, Arnavutluk, Tiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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