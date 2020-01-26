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Bakan Kurum: "Riskli gördüğümüz binaları tespit neticesinde köklü bir dönüşüm projesi başlatacağız"
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:53 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu.
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