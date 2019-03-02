Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Riskli Hiçbir Binada Vatandaşımızı Oturtmayacağız (2)

Bakan Kurum: Riskli Hiçbir Binada Vatandaşımızı Oturtmayacağız (2)

1 saat önce

'TAPU SENEDİNDE QR KODU UYGULAMASI'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da, Kepezaltı ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine tapularını dağıttı törende, 2018 yılında başlayan QR kodlu yeni tapu senet uygulaması hakkında da bilgi verdi.

Bakan Kurum: Riskli Hiçbir Binada Vatandaşımızı Oturtmayacağız (2), System.String[]
'TAPU SENEDİNDE QR KODU UYGULAMASI'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da, Kepezaltı ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine tapularını dağıttı törende, 2018 yılında başlayan QR kodlu yeni tapu senet uygulaması hakkında da bilgi verdi. Cep telefonundaki QR kodlu tapu senet uygulamasında bir mahalle sakinine ait tapu bilgilerine ulaşan Bakan Kurum, verdikleri tapunun gerçek ve ay yıldızlı QR kodlu olduğunu söyledi. QR kodlu yeni tapu senet uygulamasının önemli olduğunu belirten Bakan Kurum, "QR kodlu yeni tapu senetlerimiz ile QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:25 Kaynak: DHA

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