Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Riskli Hiçbir Binada Vatandaşımızı Oturtmayacağız (4)

Bakan Kurum: Riskli Hiçbir Binada Vatandaşımızı Oturtmayacağız (4)

48 dakika önce

BAKAN KURUM OK ATTIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği'nin düzenlediği Antalya'nın fethinin 812'nci yılı kutlamaları kapsamındaki Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Bakan Kurum: Riskli Hiçbir Binada Vatandaşımızı Oturtmayacağız (4), System.String[]
BAKAN KURUM OK ATTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği'nin düzenlediği Antalya'nın fethinin 812'nci yılı kutlamaları kapsamındaki Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Törende dereceye giren yarışmacılara ödüllerini veren Bakan Kurum, ok atışı yaptı. Törende konuşan Bakan Kurum, gönülleri fethetmeye çalıştıklarını söyledi. Tarih boyunca İslam'ın savaşla değil fetih ile yayıldığını söyleyen Bakan Kurum, Antalya'da 1207 yılında o dönemdeki insanların büyük bir gönül huzuruyla İslam'ın yüceliğini aldığını kaydetti. Bakan Kurum, "İnsanlar kitleler halinde dinimize katılmışlardır. Fethimizin 812'nci yıl dönümü mübarek olsun. Özümüzü kuşandık ve hep beraber geleceğe yürüyoruz. 81 ilde millet bahçeleri yapacağız. Buralarda ata sporlarımız da yapılacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:40 Kaynak: DHA

Murat Kurum, Antalya Valiliği, Antalya, Güncel
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