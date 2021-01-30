Bakan Kurum, riskli yapıların yıkımı halinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum, riskli yapıların yıkımı halinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi kararını değerlendirdi Açıklaması

30.01.2021 16:37
Bakan Kurum, riskli yapıların yıkımı halinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi kararını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, riskli yapıların yıkımı halinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi kararının kentsel dönüşümü hızlandıracağını, vatandaşlara KDV noktasında destek olacak bu kararla sürecin hızlanacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, riskli yapıların yıkımı halinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi kararının kentsel dönüşümü hızlandıracağını, vatandaşlara KDV noktasında destek olacak bu kararla sürecin hızlanacağını söyledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşası devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunan Kurum, bir gazetecinin, Resmi Gazete'de yayımlanan, riskli yapıların yıkımı halinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin kararın kentsel dönüşüme faydalarının ne olacağı sorusu üzerine, "Kentsel dönüşüm ülkemizin en önemli gündem maddesi. Bakanlığımızın en önemli projesi." dedi.

Kurum, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'da açıkladığı gibi, Türkiye genelinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde yapmak üzere çalışmaları yürüttüklerinin altını çizdi.

Bakan Kurum, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kendi inşaatını yapan hak sahibi vatandaşların riskli binalarda kendi inşaatlarının 1,5 katı kadar inşaatı yapmaları durumunda KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e düşürdüklerinin altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çerçevede kentsel dönüşümü riskli binalarda önünü açmak ve hızlandırmak adına böyle bir karar alındı. Eminim ki kentsel dönüşümü hızlandıracak ve vatandaşlarımıza KDV noktasında destek olacak bu kararla süreç hızlanacaktır. Tabii bunun dışında Bakanlığımızın diğer destekleri de devam etmektedir. İnşallah koyduğumuz hedef doğrultusunda kentsel dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz."

Murat Kurum, Yusufeli, Artvin, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, riskli yapıların yıkımı halinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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