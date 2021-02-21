Bakan Kurum, Rıza Bey Apartmanı enkazında çocuklarını ve annelerini yitiren aileyle buluştu - Son Dakika

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 2 çocuğu, 2 yeğeni ve annelerini kaybeden Emine- Hüseyin Bilgin Yücel çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantının ardından, Emine ve Hüseyin Bilgin Yücel çifti ve yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Kurum aileye başsağlığı diledi. Yücel ailesi de Rıza Bey Apartmanı'nın yeşil alan olarak değerlendirilmesi kararı dolayısıyla Bakan Kurum'a teşekkürlerini iletti. Görüşme sırasında Emine Yücel'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"Devletimiz hep yanımızda oldu"

Depremde iki çocuğunu yitiren anne Emine Yücel, alanın park yapılacağı müjdesini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyledi.

Zor günler yaşadığını anlatan Yücel, "Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir canlı enkaz altında kalmayı hak etmiyor. Bu alan farkındalık yaratacaktır. Umarım herkes oturduğu yeri sorgular. Büyüyemeyen çocuklarımız için devletimize teşekkür ediyorum. Evimiz bizim mezarımız oldu. Şimdi başka insanlara ve gelecek nesillere ibret olsun, orası hiç kimse bunlara yaşamasın istiyoruz." dedi.

Emine Yücel'in eşi Hüseyin Bilgin Yücel ise Rıza Bey Apartmanı alanının park yapılması için yaklaşık 4 aydır mücadele verdiklerin söyledi.

Daha önce alanın konut alanı olarak değerlendirileceği söylediğinde eşiyle büyük üzüntü yaşadıklarını aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Rıza Bey Apartmanı alanını park olması için eşimin başlattığı kampanyada görüşmediğimiz yetkili kalmadı. İzmir halkından imzalar topladık. Bunun mücadelesini her yerde verdik. Orada hayatını kaybeden insanlar kusur ve ihmal sonucu hayatlarını kaybettiler. Raporlanmasına rağmen çürük binalarda, yaşamalarına göz yumulduğu için hayatlarını kaybettiler. Bunun herkes bilmesi gerekir. Bu kez rant yerine insanlık kazandı. İzmir'de böyle olması gerekiyordu. Depremin vereceği hasarı ve yaşattığı acıları herkes bilecek."

Kendisi de depremde 2 çocuğunu yitiren Hüseyin Bilgin Yücel'in kardeşi Deniz Yücel ise ihmallerin son bulması için bu parkın İzmir için bir sembol olacağına inandığını söyledi.