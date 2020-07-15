Bakan Kurum: "Rize'ye 278 kilogram yağış düştü" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Rize'ye 278 kilogram yağış düştü"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'deki selde bölgeye 278 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Dere güzergahı üzerinde bulunan 4 tane yapımız var, bu yapıların bugün itibarıyla boşaltma sürecini yapıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'deki selde bölgeye 278 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Dere güzergahı üzerinde bulunan 4 tane yapımız var, bu yapıların bugün itibarıyla boşaltma sürecini yapıyoruz. Madenli beldemizde 250 konut yapmayı kararlaştırdık. Dere güzergahında bulunan yapıları da bu konutlara taşımak sureti ile vatandaşımızın yanında olacağız" dedi.

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Rize'nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli beldesinde meydana gelen sellerde hayatını kaybeden Havva Tüysüz'ün cenazesine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, cenaze töreni sonrası afet bölgelerinde inceleme yaptı. İncelemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, dere yatağındaki 4 binanın tahliyesine karar verdiklerini dile getirdi. Bakan Kurum, "Hem Rizemiz de hem Artvin Yusufeli'de yaşanan seller sebebiyle 6 vatandaşımızı kaybettik, yaralı vatandaşlarımız var. Şu an itibarı ile Artvin ve Rize'de ulaşamadığımız hiçbir vatandaşımız kalmadı. Bu çerçevede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak sureti ile bu selden ve heyelandan şehrimizi en az etkileyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz tespitlerde Çayeli ilçemiz ve Madenli beldemizde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda. Madenli ilçemizde altyapı ve yollarımıza ilişkin ciddi hasarlar meydana gelmiş durumda. Çayeli ilçemizde Şairler Deresi diye bilinen derenin denizle birleştiği noktadaki köprü ve dere güzergahında incelemelerde bulunduk. Burada selden etkilenen vatandaşlarımızın iş yerlerini ziyaret ettik. Valiliğimiz koordinasyonunda şu kararı aldık; dere güzergahı üzerinde bulunan 4 tane yapımız var, bu yapıların bugün itibarıyla boşaltma sürecini yapıyoruz. Kaymakamlığımıza ve belediyemize gerekli talimatları verdik ve buradaki binaları bulunduğu alandan kaldırıyoruz. Şairler Deremizdeki köprümüzün ıslahını yapıyoruz. Normalde 50-60 kilogram yağışın düştüğü miktar buyken, 278 kilogram yağış düştü. Bu yağıştan sonra burada sonraki oluşabilecek sellerde vatandaşımızın etkilenmemesi adına bu binaları kaldırıyoruz ve bu alanı kamulaştırıyoruz. Buradaki vatandaşlara taşınma süresinde 5 bin liralık kira yardımı, esnafımıza da 10 bin lira taşınma desteğini Valiliğimiz kanalı ile vereceğiz" dedi.


Bakan Kurum, Madenli'de dere güzergahındaki ortalama 250 konutun boşaltılarak, vatandaşların yeni yapılacak rezerv binalara taşınacağını dile getirerek, "Bugün de Madenli beldemizde 250 konut yapmayı kararlaştırdık. Dere güzergahında bulunan yapıları da bu konutlara taşımak sureti ile vatandaşımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Murat Kurum, Madenli, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Rize'ye 278 kilogram yağış düştü' - Son Dakika
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