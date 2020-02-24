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Bakan Kurum: "Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje...
6 saat önce
Bakan Kurum: "Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:16 Kaynak: AA
Bakan Kurum: "Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır."
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