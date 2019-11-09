Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Sahada da masada da kazanan milletimiz oldu"
Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Sahada da masada da kazanan milletimiz oldu'

Bakan Kurum: "Sahada da masada da kazanan milletimiz oldu"

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz, çok büyük badireleri Cumhurbaşkanımızın, milletimizin, sizlerin yüksek feraseti ve cesaretiyle aştı.

Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz, çok büyük badireleri Cumhurbaşkanımızın, milletimizin, sizlerin yüksek feraseti ve cesaretiyle aştı. PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi ne kadar örgüt varsa hepsiyle mücadele ettik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve son olarak Barış Pınarı operasyonlarını zaferlerle sonuçlandırdık. Sahada da masada da kazanan milletimiz oldu." dedi.

Yozgat'ta AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlarıyla bir araya gelerek kente yapılacak hizmetleri, projeleri istişare ettiklerini ve bazı kararlar aldıklarını aktardı.

Çapanoğlu Cami civarında alan incelemelerinde bulunduklarını dile getiren Kurum, "Bize bugün ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a şükranlarımı sunuyorum. Kendisi, Yozgat'ımızın tüm meseleleriyle çok yakından ilgilenerek, bizlere iletiyor. Biz de onun vesilesiyle Yozgat'ımızın projelerini yakından takip ediyoruz. Bugün aldığımız kararlar neticesinde de Yozgat'ımız için güzel projeler gerçekleştireceğiz. Şimdiden yapacağımız tüm çalışma ve projelerin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti'nin tüm hızıyla ülkeyi kalkındırmak için çalıştığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"18 yıldır, sizlerden aldığımız yetkiyle, sizlerin desteği ve hayır duasıyla ülkemize büyük hizmetler kazandırdık. Her alanda çok önemli mesafeler kat ettik. Sanayi, ticaret, eğitim, sağlık, ulaşım, dış politika, çevre ve şehircilik konuları başta olmak üzere her alanda devrim niteliğinde hizmetlere hep birlikte imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Millete hizmet yolunda ilerlerken, Gezi olaylarından 17-25 Aralık operasyonlarına, çukur eylemlerinden 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne kadar pek çok ihanet girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ülkemiz, çok büyük badireleri Cumhurbaşkanımızın, milletimizin, sizlerin yüksek feraseti ve cesaretiyle aştı. PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi ne kadar örgüt varsa hepsiyle mücadele ettik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve son olarak Barış Pınarı operasyonlarını zaferlerle sonuçlandırdık. Sahada da masada da kazanan milletimiz oldu."

Türkiye'nin yükselişinin bundan sonra da devam edeceğinin altını çizen Kurum, "Medeniyet, kültür, tarih ve kalkınma davamızın ayakta kalması ve güçlenmesi için hizmetlerimize ve mücadelemize bütün gücümüzle devam edeceğiz. Türkiye için, milletimiz için, evlatlarımız için büyük hedeflerimiz var. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne doğru ilerlerken ekonomisiyle, güvenliğiyle, huzuruyla, siyasi ve diplomatik gücüyle ülkemizin itibarına itibar katmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar tüm hedeflerimizi sizlerle el ele vererek gerçekleştirdik ve yine sizlerle beraber gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Köylerimizden beldelerimize, ilçelerimizden şehirlerimize kadar her alanda daha fazla iş ve daha fazla proje üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

2023'ün güçlü Türkiye'sini AK Parti teşkilatlarıyla beraber inşa edeceklerini vurgulayan Kurum, "Davamızı 2023'e, 2053'e, 2071'e el ele, omuz omuza vererek hep birlikte taşıyacağız. Liderimizin talimatlarına ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun bir şekilde, şehirlerimizin geleceği için gece gündüz demeden çalışmaya da devam ediyoruz. Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Aşk ile çalışan yorulmaz.' Biz de ilk günkü gibi aşkla yolumuzda yürümeye, çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Kurum, AK Parti, Yozgat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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