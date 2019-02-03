Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Salda Gölü'nün imara açılacağı iddiası doğru değil

Bakan Kurum: Salda Gölü'nün imara açılacağı iddiası doğru değil

59 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bembeyaz kumları ve turkuaz rengiyle göz kamaştıran tabiat harikası Salda Gölü'nün imara açılması veya etrafının betonlaşacağı şeklindeki iddia asla doğru değildir" dedi.

Bakan Kurum: Salda Gölü'nün imara açılacağı iddiası doğru değil, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bembeyaz kumları ve turkuaz rengiyle göz kamaştıran tabiat harikası Salda Gölü'nün imara açılması veya etrafının betonlaşacağı şeklindeki iddia asla doğru değildir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:20 

Murat Kurum, SALDA GÖLÜ, Ekonomi
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