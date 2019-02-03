Bakan Kurum: Salda Gölü'nün imara açılacağı iddiası doğru değil
59 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bembeyaz kumları ve turkuaz rengiyle göz kamaştıran tabiat harikası Salda Gölü'nün imara açılması veya etrafının betonlaşacağı şeklindeki iddia asla doğru değildir" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum, "Bembeyaz kumları ve turkuaz rengiyle göz kamaştıran tabiat harikası Salda Gölü'nün imara açılması veya etrafının betonlaşacağı şeklindeki iddia asla doğru değildir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:20
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