Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yeni yapılarak depremzedelere teslim edilen afet konutlarını inceledi.



Adıyaman Valiliğinde gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçen Bakan Murat Kurum, burada partililere seslenerek Adıyaman'da yapmış oldukları ve yapacakları projelerden bahsetti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'inde selamlama konuşması gerçekleştirdiği programa parti üyeleri yoğun ilgi gösterdi.



Yapılan konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, Samsat afet evlerini incelemek üzere Samsat ilçesine geldi. İlçe girişinde kalabalık bir grubun yol kenarında beklediğini fark eden Bakan Kurum, durarak vatandaşlarla selamlaştı. Örentaş Mahalle sakinleriyle yol kenarında sohbet eden Bakan Kurum, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Depremden dolayı Örentaş Mahallesi'ne yapılması planlanan 82 konutun yapımına başlamasını isteyen mahalle sakinleri, Bakan Kurum'dan konuya el atmasını istedi. Durum üzerine Bakan Kurum, ilgili bakanlıkları arayarak durumu söyledi. Yapılan telefon görüşmesi sonrasında Bakan Murat Kurum, çalışmaların en kısa zamanda başlanacağına dair mahalle sakinlerine müjdeyi verdi.



Bakan Kurum ve beraberindeki heyet daha sonra Samsat ilçe merkezinde yapımı tamamlanan ve Emin Dilek'e, teslim edilen afet konutunu inceledi. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, Dilek ailesinde bir süre oturarak misafirleri oldu. Yapılan görüşmeler ve incelemelerin ardından Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin Türbesine geçildi. Burada dua eden Bakan Kurum daha sonra Sahabe Safvan Bin Muattal Projesini de inceledi. Yapılan incelemelerin ardından Bakan Kurum, Adıyaman Havalimanına geçerek Adıyaman'dan ayrıldı. - ADIYAMAN