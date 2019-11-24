Bakan Kurum şehit öğretmenleri andı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlmi ve hakikati nesilden nesile aktaran, geleceğin mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kurum, Twitter hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşan Kurum, mesajında "İlmi ve hakikati nesilden nesile aktaran, geleceğin mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.