Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum şehit Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti
Son Dakika Genel Bakan Kurum şehit Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum şehit Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti

1 saat önce

- Bakan Kurum şehit Yunus Mermer'in ailesini ziyaret ettiKONYA - Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesinin 2019 açılış törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan...

- Bakan Kurum şehit Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti

KONYA - Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesinin 2019 açılış törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Yunus Mermer'in isminin bir camiye verileceğini ifade eden Bakan Kurum, şehidin ailesine evlatlarının kanının yerde kalmayacağını söyledi. Vatandaşlara Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim dağıtan Bakan Kurum, buradaki ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geçti.

Bakan Kurum şehit Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti

Yunus Mermer, Murat Kurum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:19 Kaynak: İHA
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