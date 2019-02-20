Bakan Kurum, Şehitkamil'in Hizmet Ünitelerini İnceledi

Bakan Kurum, Şehitkamil'in hizmet ünitelerini inceledi Fadıloğlu, Bakan Kurum'u bilgilendirdiGAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehitkamil Belediyesi hizmet ünitelerini gezerek incelemede bulundu.

Bakan Kurum, Şehitkamil'in hizmet ünitelerini inceledi

Fadıloğlu, Bakan Kurum'u bilgilendirdi



GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehitkamil Belediyesi hizmet ünitelerini gezerek incelemede bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Bakan Murat Kurum'a gezilen hizmet ünitelerinin işleyişiyle ilgili teknik bilgiler verdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan 3 hizmet ünitesini yerinde inceledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; Bakan Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci'ye gezilen hizmet ünitelerinin teknik bilgileri ve işleyişleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

İlk olarak, ambalaj atıkları, tekstil ürünleri, atık pil-akümülatörler, atık flüoresan lambalar, atık elektrikli-elektronik eşyalar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, koltuk-kanepe ve hacimli atıklar, ömrünü tamamlanmış lastikler gibi 13 farklı gurupta atığın toplandığı Atık Getirme Merkezi gezildi. Daha sonra 'sıfır atık' misyonuyla 2012 yılından bu yana hizmet veren 5 bin metrekare büyüklüğünde ve kağıt, plastik, cam, metal, ahşap, tekstil ambalaj atıklarının toplanarak ayrıştırıldığı Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi gezildi. Son olarak da 5 bin 760 metrekare büyüklüğünde 6 tünel, 638 masadan oluşan ve içerisinde her türlü ağaç, çiçek ve çalı türünün yetiştirildiği Gaziantep'teki en büyük Peyzaj Bitkileri Üretim Serası gezildi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gebze-Halkalı Demir Yolu Hattı, Bu Gece Test Edilecek

Ünlü Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten Korkutan Uyarı: Mega Deprem Olacak

Otomotiv Devi Ford, Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor

Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi