Kerpiç evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar ile ahırları yıkılanların taleplerini alan Kurum, ilk etapta mahalleye 15 ev tipi konteynır ile 30 büyükbaş hayvanın konaklaması için çadır göndereceklerini belirterek, ihtiyacı olanların muhtara başvuru yapmasının yeterli olacağını söyledi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Haymana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Haymana'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.