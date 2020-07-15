Bakan Kurum, selde hayatını kaybeden Havva Tüysüz'ün cenaze törenine katıldı - RİZE - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Rize 'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Havva Tüysüz'ün cenaze törenine katıldı.

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