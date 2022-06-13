Bakan Kurum, selden etkilenen Akyurt'ta incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana'da ve Akyurt'ta dere güzergahı üzerindeki yapıların tespitlerini yapacaklarını, bölgede ivedi bir şekilde yeni binaların yapımını gerçekleştireceklerini belirterek, "Süreci takip ediyoruz. Bilfiil sahadayız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Alınması gereken tedbirleri almaya gayret ediyoruz." dedi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde dün akşam selden etkilenen hayvanlarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden 67 yaşındaki Mustafa Demirel'in cenazesine katılan Kurum, buradan Akyurt'un Kızık mahallesine geçti.

Burada incelemelerde bulunan Kurum, ardından Akyurt merkezde inceleme yaptı.

İncelemeleri sırasında AA muhabirine konuşan Bakan Kurum, sel afetiyle karşı karşıya kalındığını belirterek, metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğünü söyledi. Kurum, "kovayla yağmurun düştüğü" tabirindeki gibi bir yağmurla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Haymana'da yağıştan etkilenen bir köyde 14 ağır hasarlı, biri yıkık evin tespitini yaptıklarını bildiren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Görünen, dere güzergahı üzerindeki yapılaşmalar sebebiyle derelerin taşması ve etrafa zararı söz konusu. Bu çerçevede, Haymana'da ve Akyurt'ta dere güzergahı üzerindeki yapıların tespitlerini belediyelerimizle birlikte yapacağız ve ivedi bir şekilde yeni binaların yapımını gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın, AFAD'ımızla, Valimiz bünyesinde oluşturulan koordinasyon çerçevesinde hasar tespitlerini yapıyoruz. Gerek tarım hasarı gerek hayvanlarımızdaki teleflere ilişkin tespitler yapılıyor. Evlerimizdeki hasar tespitlerini bakanlığımız yürütüyor."

Bu çerçevede, acil gıda ve barınma ihtiyaçlarının AFAD ve Kızılay tarafından karşılandığını aktaran Bakan Kurum, bazı vatandaşların da belediyelerin misafirhanelerinde ve otellerinde misafir edildiğini bildirdi.

Kurum, vatandaşların talebi doğrultusunda, Haymana'da bugün çadır ve konteynerlerin kurulacağını da bildirdi.

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Meteorolojinin, Kızılcahamam ve Kazan'da, yoğun yağış görüleceği yönündeki tahminlerini hatırlatan Murat Kurum, "Bu çerçevede valiliğimiz bünyesinde, tüm belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız bir koordinasyon halinde süreci takip ediyoruz. Bilfiil sahadayız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Alınması gereken tedbirleri almaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kurum, hasar tespitlerinin kısa sürede tamamlanacağını, ihtiyaçların hızlı şekilde giderileceğini bildirdi.

Ankara'da sel nedeniyle 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bir kişinin de hala arandığını anımsatan Kurum, "Kayıp vatandaşımıza inşallah en kısa zamanda ulaşacağız. Arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD'ımız, Jandarmamız, arama faaliyetlerini yürütüyorlar." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bakan Kurum'un incelemelerinde, Ankara Valisi Vasip Şahin, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de bulundu.

Kurum, Ankara Caddesinde selden zarar gören işyerlerini de ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Bakan Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti.