Bakan Kurum: Selin yaralarını sarmak adına tüm adımları atıyoruz (2) - Son Dakika

SELDE KAYBOLAN DELİHASAN'IN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muradiye beldesinde sele kapılarak kaybolan Batuhan Delihasan'ın evinde ailesini ziyaret etti. Anne Ayşe ve baba Mehmet Delihasan ile görüşen Bakan Kurum, aileyi de arama çalışmasını yürüten ekibin lideri AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile telefonla görüştürdü. Kurum'un hoparlörünü açtığı telefonda bilgi veren Bozkurt, "Bayram namazının hemen ardından ekiplerimizi araziye sevk ettik. Gönüllerimizle birlikte arama kurtarma ekiplerimiz 328'e yükseldi. 7 köpek timi ile beraber arama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. 4 sahil güvenlik bot ve gemileri ile birlikte 58 personelle derenin denizle birleştiği noktada arama yapılıyor. İnşallah en yakın zamanda size haber vermeyi umuyoruz" dedi.

Anne Ayşe Delihasan ise "Ben çocuğumu istiyorum, yerini bilmek istiyorum" diye konuştu. Bakan Kurum, AFAD Başkan Yardımcısı Bozkurt'a yarın öğleden sonra yağış beklendiğini hatırlatarak, yağmur gelmeden kritik noktalarda yoğunlaşmalarını istedi.

Bakan Kurum, telefon görüşmesinin ardından aileye, "Allah'tan ümit kesilmez. Arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor, en kısa zamanda ulaşacağız" dedi.