Son dakika: Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketi ile ekonomiye 17 milyar TL katkı sağladık (2) - Son Dakika

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katıldı. Törene, Bakan Kurum ile birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bugün Ankara için, Altındağ için tarihi bir dönüşümü başlattıklarını belirten Kurum, "Aktaş Kentsel Dönüşüm Projemizle 357 yeni yuvamızın ve bereketin merkezi olacak 42 dükkanımızın temellerini atıyoruz. Yeni yuvalarımız, dükkanlarımız hayırlı olsun" dedi.

'ŞEHİRLERİMİZİ DEPREME HAZIR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdikleri medeniyet yürüyüşünde, 'Çevreye Saygılı Şehirler' diyerek 81 şehirde yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Kurum, "Şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek için ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Tabii bunları yaparken de şehirlerimizin tarihi ve kültürel dokusuna sadık kalıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak; çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Deprem gerçeği bir an olsun aklımızdan çıkmıyor, unutmuyoruz ve unutturmayacağız. Deprem dönüşümünde adeta zamanla yarışıyoruz. Ülkemizin sağlıksız yapı stokunu şehir şehir, ilçe ilçe, mahalle mahalle tarıyor, riskli alanları ve binaları tespit ederek belediyelerimizle, vatandaşlarımızla birlikte bu dönüşüm projelerini gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.'2.5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK'2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul 'da bir kentsel dönüşüm seferberliği başlattığını hatırlatan Bakan Kurum, "Biz de ' Türkiye 'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' diyerek süreci daha da hızlandırdık. 'Tek Çözüm Kentsel Dönüşüm' diyerek, her bir vatandaşımıza gidiyoruz, dönüşümü anlatıyoruz. Evlatlarımızın, yavrularımızın mutlu olacağı yuvaları bir an evvel yapmak için adeta zamanla yarışıyoruz. Depreme dayanıksız binaları, vatandaşlarımızın gönül rızasıyla yıkıyoruz, hemen 1 yıl içinde yenisini yapıyoruz. Bu sayede bugüne kadar, tüm Türkiye'de 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde, yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin deprem dönüşüm konutumuzun inşası hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum ayrıca Ankara'nın çeşitli bölgelerinde yapılacak kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi verdi.

Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra butona basarak temel atma çalışmalarını başlattı.