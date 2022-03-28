Son dakika! Bakan Kurum: "2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek zorundayız" - Son Dakika
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Son dakika! Bakan Kurum: "2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek zorundayız"

28.03.2022 15:40

Bir son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" tanıtımı töreni;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" tanıtımı töreni; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın katılımıyla Ostim İlkokulu'nda gerçekleştirildi. (1)

Son dakika! Bakan Kurum: 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek zorundayız
Son dakika! Bakan Kurum: 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek zorundayız
Son dakika! Bakan Kurum: 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek zorundayız
Son dakika! Bakan Kurum: 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek zorundayız

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Kurum: '2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek zorundayız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bakan Kurum: "2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek zorundayız" - Son Dakika
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