Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denize, göllere kıyısı olan tüm şehirlerde Sıfır Atık Mavi Projesini altı ay önce başlattıklarını belirterek, "Bu uygulamayla bugüne kadar 163 bin metreküp deniz çöpü toplayarak bertarafa gönderdik. Sıfır Atık Projesiyle yıllık 20 milyar lira tasarruf etmiş ve 100 bin kişiye de istihdam sağlamış olacağız." dedi.

Kurum, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi"nin açılışında konuştu.

Üç gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya devam ettiğini belirten Kurum, şehitlere rahmet, yaralılara da şifa dileğinde bulundu.

Bakan Kurum, "Sıfır Atık Projesi"nin Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldığını hatırlatarak, projenin Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük çevre hareketi olduğunu ve çok kısa sürede ülke çapında büyük aşamalar kaydettiğini söyledi.

Bir yönetmelik yayınladıklarını hatırlatan Kurum, "Bu çerçevede 2023 yılına kadar tüm yerel yönetimlerimiz 'Sıfır Atık' uygulamasını şehirlerinde hayata geçirecekler ve bu anlamda da yapılması gereken projeleri yapacaklar. 2020 sonuna kadar da büyükşehirlerde zaten bu uygulama zorunlu hale gelecek." diye konuştu.

Çevre hassasiyetiyle ilgili ilk çalışmayı İBB Başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığını anlatan Kurum, 90'lı yıllarda İstanbul'un havasının çok kötü olduğunu, suların akmadığını ve Haliç'in koktuğunu, Erdoğan'ın tüm o sorunları çözdüğünü dile getirdi.

Erdoğan'ın çevre hassasiyetinin tüm Türkiye'yi kuşattığını ifade eden Kurum şöyle konuştu:

"Bugün ülke genelinde özel koruma alanlarımızla, katı atık depolama ve su arıtma tesislerimizle, iklim değişikliği çalışmalarımızla çevrecilik konusunda devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdik. Tüm bu başarılar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği belediyecilik hareketiyle başladı. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız bayrağı daha yükseğe çıkarmak zorundayız. Çevre hassasiyeti sadece bizim gündemimiz değil, çevre kirliliği konusu sınırları aşan küresel bir meseledir."

Bakan Kurum, "Sıfır Atık" projesinin birçok dalı olduğunu belirterek, "Sıfır Atık Projesinin içerisinde iklim değişikliğiyle ilgili Millet Bahçeleri projesi de var, atıklarımızın ayrıştırılarak ayrıştırılmış atıkları yine ekonomiye kazandırma işi var. Sıfır Atığın içerisinde plastik poşetlerin ücretli hale getirilerek, şu an itibarıyla baktığınızda yüzde 85-90'na varan oranda azalması da var. Depozito uygulaması var 2021'de hayata geçireceğimiz, ki önümüzdeki yıl itibarıyla bütün şehir meydanlarında artık depozito uygulamasına geçeceğimiz o mekanizmaları sıklıkla göreceksiniz. Vatandaşlarımız geri dönüştürülecek atıklarını buraya getirecekler, depozito makinelerinden belki bilet alacaklar, belki Halk Ekmek'ten ekmek alabilecekler, belki telefonlarına kontör yükleyecekler. Bu sayede biz Sıfır Atık Projesini daha da yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Sıfır Atık Projesinin bir başka ayağının da "Sıfır Atık Mavi" Projesi olduğunu anlatan Kurum, "Denize, göllere kıyısı olan tüm şehirlerimizde Sıfır Atık Mavi Projesini altı ay önce başlattık. Bu uygulamayla bugüne kadar 163 bin metreküp deniz çöpü toplayarak bertarafa gönderdik. Sıfır Atık Projesiyle birlikte yıllık 20 milyar lira tasarruf etmiş ve 100 bin kişiye de istihdam sağlamış olacağız. Yıl sonuna kadar Ankara'nın Kızılcahamam ve Samsun'un Ladik gibi pilot ilçelerde, sistem olarak Japonya'daki Kamikatsu gibi, bu ilçelerde de bu uygulamaya geçmek istiyoruz." dedi.

Kurum, 2020'de İstanbul'un iki yakasına ve Kocaeli'ye "Atık Getirme Merkezi" kuracaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bakanlık olarak Sıfır Atık Sistemimizi kuran tüm kurumlarımızı, vereceğimiz 'Sıfır Atık Belgesi'yle takip edeceğiz. Bunun için temmuz ayında Sıfır Atık Yönetmeliğimizi yayımladık. Ocak 2020 itibarıyla sistemi kuranlara belgelerini vermeye başlayacağız. 30 büyükşehir belediyesi ve nüfusu 250 binin üzerinde olan 88 ilçe belediyemiz 31 Aralık 2020 itibarıyla Sıfır Atık Sistemine geçecek. Böylece Marmara Bölgesinde 17 milyon olmak üzere tüm Türkiye'de toplam 37 milyon vatandaşımızın bu hizmetten faydalanmasını sağlamış olacağız. İnşallah sizlerle, belediyelerimizle, üniversitelerimizle, hep birlikte el ele, omuz omuza bu başarılara ulaşacağız. Tabii yaptığımız bütün bu çalışmalar tek bir amaca hizmet ediyor, o da merhum Turgut Cansever'in ifadeleriyle 'Dünyamızı ve ülkemizi güzelleştirmektir.' Bu konuda belediyelerimizin, üniversitelerimizin, okullarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın projemize verdikleri destek hakikaten olağanüstü."