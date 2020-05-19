Bakan Kurum: Sıfır atık uygulaması ile yıllık 20 milyar tasarruf sağlayacağız - Son Dakika

Bakan Kurum: Sıfır atık uygulaması ile yıllık 20 milyar tasarruf sağlayacağız

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e kadar tüm Türkiye'de sıfır atık uygulamasını yaygınlaştıracağız ve bu çerçevede yıllık 20 milyar lira tasarruf ile 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamış olacağız" dedi.

Bakan Kurum: Sıfır atık uygulaması ile yıllık 20 milyar tasarruf sağlayacağız, System.String[]
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e kadar tüm Türkiye'de sıfır atık uygulamasını yaygınlaştıracağız ve bu çerçevede yıllık 20 milyar lira tasarruf ile 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamış olacağız" dedi.

Bakan Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmalarını inceledi. İlk olarak ilçede yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyen Bakan Kurum, daha sonra kentsel dönüşüm ve atık depolama merkezi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kurum, Kızılcahamam'ın, Ankara'nın akciğeri konumunda olduğunu ve bu ilçenin ormanlarıyla, suyuyla hem Ankara hem de Türkiye için çok önemli bir turistik destinasyon olduğunu söyledi.

'ÖNEMLİ BİR SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ'

Bakan Kurum, 1 yıl önce Kızılcahamam için önemli kararlar alındığını ve çeşitli hedefleri olduğunu belirterek, ilçede önemli bir sokak sağlıklaştırma projesi yürüttüklerini kaydetti.

Kurum, "Tabela kirliliğini, sokak aydınlatmalarından cephe kirliliğine kadar bunları ortadan kaldıracak önemli bir sokak sağlıklaştırma projesini yürütüyoruz. Etaplar halinde yapacağız ve bittiği zaman Kızılcahamam içinde gezen vatandaşlarımız, yerli, yabancı turistlerimiz burada hem doğal güzelliklerden faydalanacaklar hem de gezerken mutlu, huzurlu şekilde gezme fırsatı yakalayabilecekler. Buradaki esnafımız iş yaparken yine bir düzen, bir uyum çerçevesinde işlerini yapabilecek. Hem istihdamı hem ticareti artıracağımız önemli bir projeyi şehir merkezinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

'YILLIK 20 MİLYAR LİRA TASARRUF'

İlçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatarak, geçen yıl Kızılcahamam'ı sıfır atık ilçesi seçtiklerini hatırlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Kızılcahamam'ı, tüm dünyaya örnek olacak, içinden çöp kamyonunun geçmediği, atıkların kaynağında ayrıştırıldığı, aynı Japonya'daki Kamikatsu kasabası gibi burada geri dönüştürülebilecek atıkların geri dönüştürüldüğü, yine kompost makinesinde organik atıkların gübre haline getirildiği ve çöp kamyonunun ilçeye girmediği bir sıfır atık kasabası ilanı yapmıştık. İşte bugün artık son noktaya getirdiğimiz geri atık getirme merkezi ve dönüştürme merkezimizin inşaatını inceleme fırsatı bulduk. İnşallah Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede 2023'e kadar tüm Türkiye'de sıfır atık uygulamasını yaygınlaştıracağız ve yıllık 20 milyar lira tasarruf ile 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamış olacağız. Burada normalde 1 ayda çıkan atık artık haftada bir çıkmaya başlıyor. Haftada 11 ton atık geri dönüştürülüyor. Bir diğer projemiz de termal turizm noktasında Kızılcahamam'ı çok daha yukarıya çekecek adımlar atacağımızı ifade etmiştik. Yeni bir sondaj kuyusu açtık. 750 metreden, 66 litre saniye, 77 derecede bir termal su kaynağı bulundu. Bu kaynaktan hem vatandaşlarımız hem turizm tesislerimiz faydalanacaklar."


- Ankara
Kızılcahamam, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 03:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: Sıfır atık uygulaması ile yıllık 20 milyar tasarruf sağlayacağız - Son Dakika

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