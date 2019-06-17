Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Silivri'de - İSTANBUL
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Bakan Kurum Silivri'de - İSTANBUL

1 saat önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Genel görüntüler İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Silivri Mimarlar Odası ve imar problemi olan Değirmenköy sakinleri ile bir araya geldi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi
Genel görüntüler İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Silivri Mimarlar Odası ve imar problemi olan Değirmenköy sakinleri ile bir araya geldi.
Bakan Kurum Silivri'de - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:11 Kaynak: AA
Murat Kurum, Silivri, Güncel
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