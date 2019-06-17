Bakan Kurum Silivri'de - İSTANBUL
1 saat önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Genel görüntüler İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Silivri Mimarlar Odası ve imar problemi olan Değirmenköy sakinleri ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:11 Kaynak: AA
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un vatandaşlarla sohbet etmesi
Genel görüntüler İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Silivri
Mimarlar Odası ve imar problemi olan Değirmenköy sakinleri ile bir araya geldi.
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