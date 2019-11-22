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Bakan Kurum: "Sinop'u marka şehir haline getireceğiz"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sinop'u marka şehir haline getireceğiz" dedi.

Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Sinop'u marka şehir haline getireceğiz" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'u ziyaret etti. Sinop Valiliğinde basın açıklamasında bulunan Bakan Kurum, "Yapmış olduğumuz istişare toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun bir şekilde Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu manifesto çerçevesinde belirli kararlar aldık ve bu kararları ilişkin de hızlı bir şekilde projeler yaparak vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, Sinopumuzda marka şehir haline getirecek bir kültür şehri turizm şehri haline getirecek adımları da atmaya çalışıyoruz. Bu noktada şehrimiz için çok önemli olduğunu düşündüğümüz kararlar aldık" diye konuştu.


"Amacımız Sinop'ta 200 bin vatandaşımıza da hizmet etmek"


Bakan Kurum, "Bizim amacımız Sinop'ta yaşayan 9 merkez ilçemizle birlikte 200 bin vatandaşımızın her birine hizmet etmektir. Bu çerçevede Sinop'un 50 yılını 100 yılını planlayacak 1/100.00 ve 1/25.000 ölçekli Çevre düzeni imar planlarını hazırlıklarına belediyemiz ve ilçe belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Bu noktada çalışmayı son safhaya getirdik. Aralık ayı içerisinde bu çalışmayı tamamlayarak ocak ayında Sinop'un geleceğini ilişkin birçok önemli kararlar almış olacağız. Bu kararlar ışığında kentsel gelişim alanlarında Sinop'un geleceğine ilişkin tarımına, turizmine ilişkin alanları da belirlemiş olacağız ve 2020 yılının ilk aylarında da çevre planı düzenini planını onaylamış olacağız" ifadelerini kullandı.


Valilik programının ardından Bakan Kurum, Sinop Kültür Merkezinde sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıya katıldı. - SİNOP

Murat Kurum, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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