Bakan Kurum, Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi - Son Dakika

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Bakan Kurum, Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremde zarar gören camide incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un ev ve dükkanları incelemesi ve bilgi alması Bakan Kurum'un telefonla görüşmesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde zarar gören...
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:39 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremde zarar gören camide incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un ev ve dükkanları incelemesi ve bilgi alması
Bakan Kurum'un telefonla görüşmesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi.
Son Dakika Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Sivrice'deki köy yollarında derin yarıklar oluştu Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Taksiciler, turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı