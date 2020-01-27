Bakan Kurum, Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi - Son Dakika

Bakan Kurum, Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremde zarar gören camide incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un ev ve dükkanları incelemesi ve bilgi alması Bakan Kurum'un telefonla görüşmesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde zarar gören...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremde zarar gören camide incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un ev ve dükkanları incelemesi ve bilgi alması

Bakan Kurum'un telefonla görüşmesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi.

Bakan Kurum, Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi

Murat Kurum, Sivrice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:39 Kaynak: AA
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