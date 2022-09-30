BAKAN KURUM: SOSYAL KONUT PROJESİNDE KARIŞIKLIK OLMADIĞINI 5 MİLYON BAŞVURUDAN ANLIYORUZ

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesiyle ilgili, "Projeyle ilgili karışık bir şey yok, karışıklık olmadığını da yapılan 5 milyon başvurudan anlıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın organize ettiği '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Samsun'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlkadım ilçesindeki Ömer Halisdemir Salonu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını söyleyen Kurum, "14 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımız, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini milletimizle paylaştı. Bu kapsamda Samsun'umuza da 4 bin 400 konut kazandırıyoruz. Merkez'de 1700, Çarşamba'da 600, Bafra'da 500, Ondokuzmayıs'ta 380, Canik'te 320, İlkadım ve Kavak'ta 200, Havza'da 150, Vezirköprü'de 200, Ladik'te 100, Asarcık'ta 50 konut inşa edeceğiz. Yine Samsun'da 100 bin sosyal konutluk projemizle toplam 1497 konutu da inşa ediyoruz. Ayrıca bugüne kadar 'Ev sahibi olmayan hiçbir vatandaşımız kalmayacak' anlayışıyla TOKİ'mizle ülkemize tam 1 milyon 170 bin konut kazandırdık. Samsunumuzda, bugüne kadar toplam yatırım bedeli 4,2 milyar lira olan 9 bin 563 konutluk projelerimizi tamamladık. Yine yatırım bedeli 1,5 milyar lira olan 3 bin 350 konut ve dükkan projemiz ise devam ediyor. Bu projelerimizi tamamladığımızda Samsunumuza toplamda 13 bin konut ve dükkanımızı kazandırmış olacağız. Ülkemizde 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 12 milyon vatandaşımızın güvenli konutlarda yaşamasını sağladık. Şu an sahada 350 bin konutumuzun dönüşümü devam ediyor. Şimdiye kadar 1 milyon 170 bin konutu tamamlamış bir iradeden bahsediyoruz. Tabi bu iradeyi ortaya koyan bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu projelerin yapımının garantisi Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

'ÖDEMELER, VATANDAŞ NEREDEYSE EVİNE GİRDİĞİNDE BAŞLAYACAK'

Kira ve konut fiyatlarındaki düşüşün başladığına değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ödemeler sözleşmeyle başlıyor. Bununla alakalı güzel bir örnek var elimizde. Bugün Samsun'da Atakum ve Canik'teki sosyal konutlarla ilgili sözleşme yapılmadı. Çünkü arazideki problemlerden dolayı. Onlar Kıran Mahallesi'ndeki konutları alacak. Konutlardan 2 ay sonra 3 ay sonra bitenler var. Etap etap bitecek. Orayı aldığında ve evine neredeyse girdiğinde sözleşme yapılacak. Yani biz hep vatandaşımızın lehine hareket ettik. Kira ve konut fiyatları düşüyor. Bakın Samsun'a, fiyatlar düşüyor. Bunlar nasıl düşüyor? Yapılan sosyal konutlarla, kentsel dönüşümle düşüyor. ve meclisimizin yapmış olduğu düzenleme ile düşüyor, yüzde 25 sınırlama konuldu. Dolayısıyla biz bu manada da ihtiyaçlara göre hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz."

'2 MİLYON GENÇ BAŞVURDU'

Gençlerin de projeden bütçeleri ölçeğinde rahatlıkla faydalanabileceğini anlatan Kurum, "Projeyle ilgili karışık bir şey yok, karışıklık olmadığını da yapılan 5 milyon başvurudan anlıyoruz. 'Gençler nasıl alacak?' diyen muhalefete, gençlerimiz 2 milyona yakın başvuru yaparak en net cevabı vermiştir. Dolayısıyla burada bir tereddüt yok. Biz toplumun tüm kesimlerine ve gelir gruplarına yönelik bir proje açıkladık. Bir kişinin 10 yıl faizsiz arsaya girdiğini düşünün, asgari ücretle de çalışsa, eve giren tek gelir asgari ücret de olsa 1200 TL sabit ödemeleri olacak. Bu rakam hiçbir şekilde değişmeyecek. Dolayısıyla bu gelir gruplarımız kendine uyan proje ile başvuracak ve ödemelerini gerçekleştirecek. Konutların ödemesinde ise memur maaşlarının artış oranına göre artış yapılacak. Ancak geçen yıl memurlarımıza yüzde 80'e yakın zam yaptık fakat TOKİ'den borçlu olan 1 milyon 170 bin kardeşimize ise yüzde 25 zam yaptık. Yani geliri yüzde 80 artarken biz borcunu yüzde 25 artırdık. Biz her zaman milletimizin yanında olduk. Bu projedeki amaç zaten sosyal devlet anlayışı ve barınma ihtiyacını karşılayacak çerçevede yapıldı. Zaten milletimiz de büyük bir teveccüh gösterdi" dedi.

'2023 YILINDA EVİNE GİRMEMİŞ AFETZEDE KALMAYACAK'

Afetlerde vatandaşların yanlarında olduklarını söyleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Tüm ilgililer afet alanına hemen giderek vatandaşın yarasını sardık. Bir taraftan üzülürken, yeni şehirlerin, yaşam alanlarının inşası için bir hedefi ortaya koyduk. Antalya'da yangın çıktı 3'üncü gün evlerin inşası için çalışmaları başlattık. Yaşanan tüm afetlerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri tuttuk. Bu manada Kastamonu, Sinop'ta yaşanan sel sonrası dükkanları teslim ettik. Bozkurt Abana gibi ilçelerde konut inşaatları devam ediyor. 2023 yılında Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun'da, Kastamonu'da, Antalya'da, Muğla'da yaşanan afetler sonrasında evine girmemiş afetzede vatandaşımız kalmayacak. Hepsinin evlerini bitirip, teslim edeceğiz. Birçoğunun da evlerini teslim ettik." (DHA)