Bakan Kurum Sözünü Yerine Getirdi
10 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un söz verdiği öğrenciye Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından tablet ve kitap hediye edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un söz verdiği öğrenciye Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından tablet ve kitap hediye edildi.
Bir süre önce Hakkari'de ziyaretlerde bulunan Bakan Kurum, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlemişti. Ziyaretler sırasında Bakan Kurum'dan tablet talebinde bulunan Ömer Çelik isimli öğrenci ise tabletine kavuştu.
Vali İdris Akbıyık, Durankaya Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu 6. sınıf öğrencisi Ömer Çelik'i makamında kabul ederek, tablet ve kitap hediye etti. Vali Akbıyık, Çelik'e çok çalışıp ve çok kitap okumasını söyleyerek, eğitim hayatında başarılar diledi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:49 Kaynak: İHA
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