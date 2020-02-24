-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (8)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalarıyla ilgili risk tespiti talebinde bulunsunlar."