Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum: 'Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor' - Son Dakika
Bakan Kurum: "Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor"
6 saat önce
-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:59 Kaynak: AA
-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (8)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalarıyla ilgili risk tespiti talebinde bulunsunlar."
Son Dakika İstanbul'daki ücretli tuvaletler tepki çekiyor Anadolujet yolcularını 21 ülkeye 1 dolara uçuracak İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor Mardin'de Korona virüsü iddiasına yalanlama