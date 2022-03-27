Bakan Kurum: Şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değil - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Konya Bölge Müdürlüğü hizmet binası temel atma ve toplu açılış töreninin ardından Akören, Güneysınır ve Çumra ilçesini ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Çumra Belediyesi'nin önünde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Daha önce yaptığımız gibi yine hizmet siyaseti yapacağız. Eser siyaseti yapacağız. Hiçbir zaman eserden, hizmetten geri durmayacağız. Hiçbir zaman dedikoduların, iftiraların, ithamların içinde olmayacağız ve inşallah Allah'ın izniyle sizlerin de destekleriyle 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı yeniden başkomutan yapacağız. Yeniden cumhurbaşkanı yapacağız. Ülkemize hizmet yolunda inşallah bu hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanda kuruldu. Cumhur İttifakı'nın temelinde ve ruhunda birlik, beraberlik var. Büyük güçlü Türkiye ideali var. İnşallah bu ideallerle birlikte bir beraber olmak suretiyle güçlü Türkiye'nin güçlü şehirlerini inşa etmek için hep birlikte sizlerin destekleriyle aziz milletimizin duasıyla hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bakan Kurum, belediye meclis üyeleriyle de görüştükten sonra genç sporcuların tekvando gösterisini izledi.