Bakan Kurum: Su hizmetleri kesintiye uğratılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Su hizmetleri kesintiye uğratılmayacak - Son Dakika

Bakan Kurum: Su hizmetleri kesintiye uğratılmayacak

6 saat önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Belediyelerimiz ve bağlı kuruluşların içme suyu hizmetleri, su borcu da dahil olmak üzere hiçbir suretle kesintiye uğratılmayacak" dedi.

Bakan Kurum: Su hizmetleri kesintiye uğratılmayacak, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Belediyelerimiz ve bağlı kuruluşların içme suyu hizmetleri, su borcu da dahil olmak üzere hiçbir suretle kesintiye uğratılmayacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca koronavirüse karşı yeni tedbirlerin olduğu genelge hazırlanarak, 81 il valiliğine gönderildi. Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından genelgeye ilişkin şunları kaydetti:  "81 il valiliğimize gönderdiğimiz koronavirüs önlemlerini içeren genelge kapsamında, belediyelerimiz ve bağlı kuruluşların içme suyu hizmetleri, su borcu da dahil olmak üzere hiçbir suretle kesintiye uğratılmayacak. İl Özel İdareleri ve belediyelerce işletilen ve koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden bu süre zarfında kira talep edilmeyecek, kira sözleşmeleri uzatılacak ve kira borçları ertelenecektir."


Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:22 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
ABD ilk hipersonik silahını test etti Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı         
15:53
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak         
15:43
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi         
15:22
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak         
14:36
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı         
14:34
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti         
14:12
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:46:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum: Su hizmetleri kesintiye uğratılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]