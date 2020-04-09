Bakan Kurum: Sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak - Son Dakika

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Bakan Kurum: Sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak
6 saat önce
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak" dedi.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla atık su arıtma tesislerinde alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak. Arıtılmış atık su deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek. Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:09 Kaynak: DHA
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