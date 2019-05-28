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Bakan Kurum Sultangazi'de

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultangazi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Kurum Sultangazi'de, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultangazi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Kurum, ilk olarak bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Buraya gelişinde Kurum'u, fabrikanın yönetim kurulu başkanı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı karşıladı.
Fabrikadaki atölyeleri gezen Kurum, tekstil ürünlerinin yapılışını inceledi, işçilerle sohbet etti. Kurum'a, Özharamatlı ve işçiler, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Fabrika ziyaretinin ardından Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Kurum'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Kurum, onlara oyuncak verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Kurum, caddedeki bir fırına da uğradı, çalışanlarla sohbet etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, son olarak Merkez Habibler Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Dernek başkanı Şerif Kına, mahalledeki tapu sorununa ilişkin Kurum'a bilgi verip, destek istedi. Kurum, süreci takip edeceklerini söyledi. Kurum, dernek üyeleri ve mahalle sakinleriyle tapu sorununun yaşandığı belirtilen alanı da inceledi.
Ziyaretlerinde Bakan Kurum'a Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:50 Kaynak: AA
Murat Kurum, Sultangazi, Güncel
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